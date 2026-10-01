VÍDEO | 'Pedro Almodóvar' cuenta en Zapeando cómo se siente tras recibir la más alta condecoración francesa

Miki Nadal se ha transformado en el director manchego después de que este reciba, de la mano de Emmanuel Macron, la Legión Francesa. 'Almodóvar' confiesa ser "muy francófilo".

Pedro Almodóvar y Javier Cercas han sido condecorados por Emmanuel Macron con la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa por méritos civiles. Como señala Virginia Riezu, el cineasta "se ha saltado un poco el protocolo, dándole dos besos tan cariñosos" al presidente francés.

"Cómo son los franceses que le dan la Legión de Honor", señala Quique Peinado, "¿vosotros veis a la Legión de España condecorando a Almodóvar? Porque yo no". "¿Cómo se sentirá Pedro Almodóvar tras recibir esta condecoración?", se pregunta Dani Mateo. El presentador anuncia que el director 'está' en Zapeando así que puede preguntárselo.

'Almodóvar' acude al plató llevando su condecoración y, además, demuestra que domina el francés hablando este idioma. El 'director' confiesa estar "encantado de la vida" por haber recibido esta condecoración. "Siempre he sido muy francófilo, me encanta todo lo que viene de Francia", confiesa: "El cruasán, la baguette, usar desodorante en lugar de ducharse...".

El 'director', además, no duda en compartir su próximo proyecto con los zapeadores. "Tengo un guion...", explica, "igual se lo paso a Los Javis para que lo dirijan ellos". 'Almodóvar' cuenta que "es la historia de Jean Pierre, un vendimiador bisexual que vive en un pueblecito de Burdeos".

"Un día sus compañeros se burlan de él porque pisa las uvas con los Manolo Blahnik y decide cambiar de vida", indica: "Se pone a hacer en la A4 de Bordeaux con tan buena suerte que le recoge un camionero queer". Este camionero tiene un food truck de bollería francesa y, como explica el 'director', ambos se enamoran y viven juntos en ese food truck. "La película se titula 'La crepe que habito'", concluye.

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