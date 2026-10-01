Ahora

Experta en protocolo

VÍDEO | María José Gómez y Verdú delata los fallos en la cena de Macron con Felipe VI y Letizia: del momento "Benny Hill" en la foto oficial al brindis

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza algunos errores durante la cena de gala de Emmanuel Macron con los reyes Felipe VI y Letizia: "Esto ya lo deberían tener aprendido, porque no es la primera vez que acuden".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza algunos errores durante la cena de gala de Emmanuel Macron con los reyes Felipe VI y Letizia: "Esto ya lo deberían tener aprendido, porque no es la primera vez que acuden".

Durante su visita a España, el presidente francés Emmanuel Macron asistió con su mujer a una cena de gala organizada por los reyes Felipe VI y Letizia en la que no faltaron los fallos de protocolo.

María José Gómez y Verdú analiza algunos de ellos, como el momento en el que Macron y su esposa, junto con los monarcas, protagonizaron un momento "Benny Hill" porque no sabían cómo colocarse para la foto oficial.

"Esto ya lo deberían tener aprendido, porque no es la primera vez que acuden", comenta la experta en protocolo, que explica que es el rey el que tendría que haberse colocado en medio.

También hubo fallos en el brindis de Macron durante la cena en el Palacio Real, porque al término de su discurso se pudo oír el tintineo de muchas copas chocando entre ellas.

María José señala que esto genera "mucho ruido" y los comensales "deberían saber que las copas no se chocan", sino que "se hace el gesto y se mira a la izquierda y la derecha".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Decreto de vivienda en directo | El PNV dará su apoyo "crítico" al primer decreto y votará 'no' al segundo
  2. Ayuso sigue criminalizando la acampada en Sol y lleva a los tribunales la petición del desalojo inmediato
  3. Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre
  4. Aemet lanza un aviso rojo por lluvias muy fuertes en Tarragona, Castellón y Valencia
  5. Un piloto indio, elevado a héroe mundial tras el ataque en un vuelo de Flydubai
  6. Los Javis se pronuncian sobre la polémica que ha acompañado a 'La bola negra': "Dijeron que a Lorca nunca se le negó su orientación sexual"