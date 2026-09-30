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VÍDEO | Nuevo plató y un Drag King: Supremme de Luxe desvela las novedades de la sexta temporada de 'Drag Race España'
La presentadora de este concurso visita Zapeando para hablar sobre la sexta temporada que acaba de comenzar. Supremme cuenta que, en esta edición, los participantes "son potentes".
Supremme de Luxe vuelve a Zapeando para presentar la sexta temporada de 'Drag Race España', cuyo primer programa ya se puede ver en ATRESplayer. Dani Mateo desvela que en esta temporada estrenan "prácticamente todo".
"Taller, pasarela, plató... ¿Habéis cambiado tanto porque tocaba renovarse o porque después de cinco temporadas no salían las manchas?". "Un poquito de las dos", responde Supremme, "tanta Drag Queen junta eso luego muy limpio para el mobiliario no es".
En esta temporada, además, por primera vez participa un Drag King y hay perfiles nuevos. Supremme indica que en España el talento es muy diverso y que las participantes de este año "son potentes".
Pero no todo es nuevo. Como señala Isabel Forner, repite el jurado con Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi. La presentadora de 'Drag Race España' cuenta que han trabajado "como siempre". Supremme indica que se conocen y se entienden "muy bien". Además, indica que se respetan, aunque, en muchas ocasiones, no opinan igual. "Es una de las bazas del programa", expone.
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