VÍDEO | Juan Sanguino desmonta la exclusiva sobre la cita de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón: "La revista se ha venido muy arriba"

En su repaso a las portadas de la prensa rosa, Juan Sanguino habla de la exclusiva sobre la última cita de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón. Sin embargo, aclara que "nada en ese titular es del todo cierto".

Como cada miércoles salen las revistas del corazón y, como cada semana, el experto Juan Sanguino hace su análisis en Zapeando, donde habla de la exclusiva con las fotos de la última cita de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón.

"Yo creo que la revista se ha venido muy, pero que muy arriba", comenta Sanguino, que explica que "nada en ese titular es del todo cierto".

En primer lugar, las fotos, ya que en realidad es "una foto" en la que no se presencia la cita en sí, sino al actor "llamando a un telefonillo". "Toda la información que da el reportaje es que hubo una visita de Maxi a Aitana", señala el experto, que sin embargo apunta que se aportan detalles como que el actor "lavó el coche". El resto, indica, "relleno total".

El nuevo pisazo de Maxi Iglesias

El reportaje también habla del nuevo piso de Maxi Iglesias en Chamartín, un "ático increíble" de 1,8 millones de euros que Sanguino denomina "Maxi casa". Tiene 230 metros cuadrados y una terraza de 75 metros con piscina incluida.

Para pagarlo, el actor habría pedido una hipoteca a 30 años, recibiendo el 80% del valor de tasación.

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