VÍDEO | Necko Vidal opina sobre la venta del catálogo musical de Britney Spears: "Me parece poco"

Se ha anunciado que la princesa del pop ha vendido su catálogo musical por unos 200 millones de dólares a Primary Wave, una empresa especializada en comprar derechos musicales.

Britney Spears ha decidido vender su catálogo musical. La cantante ha recibido unos 200 millones de dólares por el mismo. Una cifra que, para Necko Vidal, es muy baja. "Es literalmente el valor económico de que medio planeta haya cantado 'Baby One More Time' reducido a 200 millones", afirma.

La operación la ha cerrado Primary Wave, "una empresa especializada en comprar derechos musicales como quien compra edificios en el Monopoly", indica el violinista. Con esta operación, Spears ha vendido los derechos de explotación de su catálogo.

La actriz debutó en 1999 con el tema 'Baby One More Time'. Esta canción, como apunta Necko, redefinió "el pop adolescente mundial". "Esta canción no fue un single, fue un terremoto cultural", añade. Después, lanzó 'Oops!...I Did It Again', "que, si os dais cuenta, musicalmente es la hermana melliza de 'Baby One More Time'", señala el músico. "Luego ya se fue a 'I'm a Slave 4 U', donde cambió la narrativa de niña prodigio a mujer dueña del escenario", explica Necko.

La cantante en su catálogo cuenta con otros bombazos musicales como 'Toxic', 'Gimme More', 'Womanizer', 'Circus' o 'Stronger'. "Estamos hablando de un catálogo que no solamente son canciones, son capítulos de adolescencias enteras", afirma el violinista. "Y todo esto valorado en unos 200 millones de dólares", concluye, "¿entendéis que me parezca poco?".

