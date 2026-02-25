Dani Mateo, sobre la polémica de María Pombo y la lectura: "Si te lees cualquier mierda puedes llegar a ser peor persona"

Dani Mateo hace una reflexión en este vídeo después de que María Pombo y Pablo Castellano recordaran ayer en 'El Hormiguero' la polémica de la influencer cuando aseguró que "no eres mejor persona por leer".

María Pombo y Pablo Castellano visitaron ayer 'El Hormiguero', donde explicaron a Pablo Motos cómo vivieron la polémica viral de la influencer sobre la lectura.

María seguía manteniendo que "no eres mejor persona por leer" y desvelaba que en su cumpleaños sus amigos le regalaron un libro: "Me dijeron: 'Toma, que es lo único que te falta'", comentaba. También confesó que ahora estaba leyendo.

"No eres mejor persona por leer cualquier mierda", apunta Dani Mateo, que asegura que "si te lees cualquier mierda incluso puedes llegar a ser peor persona". No obstante, recuerda que "todo el saber de la humanidad está condensado en algunos libros y están ahí para ti".

Pombo y Castellano también hablaron de cómo ir a terapia de pareja les ayudó a salvar su matrimonio e incluso desvelaron una cosa buena y una cosa mala del otro. Sin embargo Pablo se animó a decir dos negativas, lo que para Iñaki Urrutia es un error "de primero de novio".

