Ahora

Archivos del 23F

Última hora de la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado

'El Hormiguero'

Dani Mateo, sobre la polémica de María Pombo y la lectura: "Si te lees cualquier mierda puedes llegar a ser peor persona"

Dani Mateo hace una reflexión en este vídeo después de que María Pombo y Pablo Castellano recordaran ayer en 'El Hormiguero' la polémica de la influencer cuando aseguró que "no eres mejor persona por leer".

Dani Mateo hace una reflexión en este vídeo después de que María Pombo y Pablo Castellano recordaran ayer en 'El Hormiguero' la polémica de la influencer cuando aseguró que "no eres mejor persona por leer".

María Pombo y Pablo Castellano visitaron ayer 'El Hormiguero', donde explicaron a Pablo Motos cómo vivieron la polémica viral de la influencer sobre la lectura.

María seguía manteniendo que "no eres mejor persona por leer" y desvelaba que en su cumpleaños sus amigos le regalaron un libro: "Me dijeron: 'Toma, que es lo único que te falta'", comentaba. También confesó que ahora estaba leyendo.

"No eres mejor persona por leer cualquier mierda", apunta Dani Mateo, que asegura que "si te lees cualquier mierda incluso puedes llegar a ser peor persona". No obstante, recuerda que "todo el saber de la humanidad está condensado en algunos libros y están ahí para ti".

Pombo y Castellano también hablaron de cómo ir a terapia de pareja les ayudó a salvar su matrimonio e incluso desvelaron una cosa buena y una cosa mala del otro. Sin embargo Pablo se animó a decir dos negativas, lo que para Iñaki Urrutia es un error "de primero de novio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Desclasificación de los archivos del 23F, en directo | Juan Carlos I, a Milans del Bosch: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil"
  2. Yolanda Díaz renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027
  3. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  4. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  5. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  6. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia