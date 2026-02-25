¿Tiene nueva pareja Alejandro Sanz? Juan Sanguino repasa las pistas que parecen confirmarlo, en vídeo

El cantante celebró un concierto el pasado 14 de febrero en Colombia y, entre los miembros de su equipo, se pudo ver a la actriz peruana Stephanie Cayo.

Se rumorea que Alejandro Sanz se ha vuelto a enamorar. Según se cuenta, parece estar viviendo un romance con la actriz peruana Stephanie Cayo. Pero ¿en qué se basa la noticia? Para profundizar un poco más en la noticia, Zapeando cuenta con Juan Sanguino.

El periodista explica que todo comenzó cuando se pudo ver a la actriz en un concierto del artista que tuvo lugar en Colombia el 14 de febrero. Ella parecía ser un miembro más del equipo de Alejandro Sanz. Días después, el 20 de febrero, se vio al cantante en Ecuador compartiendo coche con una chica que iba de espaldas. "Algo que pasaría desapercibido para cualquiera menos para los avispados ojos de la prensa que se han ido a las redes de Stephanie y han visto que tienen el mismo corte de pelo", señala.

La joven tiene una melena larga y rubia, "que solo puede ser Stephanie o el 40% de las mujeres del planeta", afirma, irónico, Sanguino. La cosa se puso más seria, como indica Juan, con la siguiente pista. Ya que, además del mismo corte de pelo, "tienen el mismo lunar en el omóplato izquierdo".

Además, Alejandro también dejó un mensaje a la actriz en una de sus fotos de Instagram hace tiempo. Sanz le deseaba feliz año. "Menudo mensaje, a mí ya me has conquistado", comenta, irónico, Dani Mateo. "Cuando un tío te pone 'feliz año' es porque le gustas de verdad", contesta Sanguino.

La actriz tiene 38 años, 20 menos que el cantante, y fue pareja de Maxi Iglesias. No es la primera vez que se la relaciona con Sanz, ya que en 2023 se rumoreó que estaban juntos, "pero ella dijo que eran solo amigos y, poco después, Alejandro empezó a salir con Candela Márquez".

