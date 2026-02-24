Ahora

Francisco Cacho explica en este vídeo cómo se ha formado la tormenta de arena en China: "Viene del desierto del Gobi"

Algunas ciudades de China han quedado cubiertas por una intensa tormenta de arena que ha teñido el cielo de marrón. Las impactantes imágenes han generado preocupación y han obligado a tomar medidas ante el alto nivel de contaminación del aire.

Varias ciudades de China se han visto 'engullidas' por una gran tormenta de arena. Como se puede apreciar en el vídeo, las imágenes parecen sacadas de una película del apocalipsis con el cierro marrón y la gente huyendo para resguardarse.

Ante esta situación, a los zapeadores les ha surgido la duda de cómo se crean estas tormentas de arena y, para conocer la respuesta, han invitado al plató a Francisco Cacho.

"Estas tormentas se han formado porque este fin de semana las fuertes rachas de viento desde el oeste que llegaban cargadas del polvo y arena del desierto del Gobi se han adentrado en el centro de Pekín", informa el meteorólogo.

La llegada de esta tormenta ha provocado una alerta por contaminación. Según se ha explicado en el programa, la calidad del aire "supero los 500 microgramos metrocubicos de partículas PM10, que son las que están relacionadas con la calima".

Asimismo, Cacho señala que, debido a esta alerta por contaminación, se ha tomado la decisión de cancelar varios eventos relacionados con el año nuevo chino, como medida de precaución para proteger la salud de la población.

