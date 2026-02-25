Ahora

Archivos del 23F

Última hora de la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado

Vídeo viral

Esto es lo que pasa si tiendes las bragas al aire libre en Ucrania: "Se quedan más duras que el tobillo de una cabra"

"Hagas lo que hagas, no tiendas al fresco las bragas". Así queda el refrán en Ucrania, según Cristina Pedroche, tras ver cómo una mujer recoge su colada convertida en "frisbis" después de someterla a las bajas temperaturas del país.

"¿Qué es lo que ocurre si tú tiendes las bragas al aire libre en un lugar fresquito como Ucrania?". Esta es la pregunta que se hace Cristina Pedroche, que para responderla muestra un vídeo donde se puede ver que se quedan "más duras que el tobillo de una cabra".

Así vemos cómo una mujer recoge su ropa interior de un patio en pleno frío ucraniano y la enseña totalmente congelada: "Casi se rompe la colada", comenta antes de lanzar una de las prendas.

"Es verdad que ya no tienes bragas, pero tienes frisbis para lanzárselos a los perros", reacciona Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

Cristina Pedroche, por su parte, apunta que en Ucrania ya han cambiado el refrán de "hagas lo que hagas, ponte bragas", por "hagas lo que hagas, no tiendas al fresco las bragas".

