Del desfile de banderas al Grammy a un niño: Necko Vidal analiza los mensajes reivindicativos de Bad Bunny en la Super Bowl

El show de Bad Bunny en la Super Bowl estuvo cargado de música, espectáculo y orgullo latino. Necko Vidal analiza en este vídeo algunos de los momentos más reivindicativos del cantante portorriqueño.

Además de los espectaculares cameos de Lady Gaga o Ricky Martin y la brutal puesta en escena, el show de Bad Bunny en la Super Bowl también estuvo plagado de mensajes reivindicativos.

Uno de los más espectaculares tuvo lugar durante el 'fin de fiesta', donde durante su tema 'Un café con ron' tuvo lugar un desfile de banderas de todos los países de América mientras el cantante gritaba sus nombres al grito de "todos quieren ser latinos".

"Vaya touchdown le han colado a Trump", comenta Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, donde le da mucho mérito a Bad Bunny, por lo reivindicativo y por "acordarse de todos los países". Necko Vidal, por su parte, tiene claro que fue "uno de los mejores shows de la Super Bowl".

El espectáculo de Bad Bunny también tuvo un entrañable momento en el que el cantante entregaba una réplica de su Grammy a un niño y que, señala Necko, ha dado pie a todo tipo de teorías, desde los que creen que representaba a Liam Conejo Ramos, detenido junto a su padre por el ICE, hasta los que piensan que era un símbolo de esperanza y orgullo latino conectando con el público joven.

Otra teoría dice que ese niño estaba exactamente igual vestido que una foto de Bad Bunny de pequeño.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.