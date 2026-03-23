VÍDEO | Nacho García afirma que si Almodóvar hiciera una película sobre Georgina Rodríguez se titularía 'Diamantes con jamón'

La influencer ha subido a sus redes sociales varias imágenes en las que tanto ella como su pareja lucen sus mejores galas. Como señala el zapeador, solo en una de las fotografías "hay más de 15 millones de euros".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han ido de cena este fin de semana y la influencer no ha dudado en publicar una imagen en sus redes sociales en las que demuestran, como señala Nacho García, cuánto se quieren. "Os quiero demostrar cuánta envidia les tengo", añade el zapeador, antes de levantarse para analizar la fotografía que ha subido Rodríguez en la pantalla gigante.

En la primera imagen se puede ver las manos de CR7 y Georgina. Ella luce el impresionante anillo de compromiso que le regaló su pareja para pedirle matrimonio y él un reloj cubierto de diamantes. Ella también luce otro reloj con diamantes. "En esa foto hay más de 15 millones de euros", señala García.

"El coche, por ejemplo, no sé ni de qué marca es, Esteban Barragán", comenta. "Me están diciendo Bugatti", añade, "ya, pero yo veo eso y digo '¿de qué es la b? De bueno'". García señala que el reloj del futbolista "está empanado en diamantes, no es ni medio normal".

En el mismo carrusel de fotos, Georgina ha colgado un vídeo en la que se puede ver como remueve unas angulas. "Es muy ilustrativo por si te preguntan la diferencia entre las gulas y las angulas", apunta Nacho: "Las gulas son un sucedáneo industrial hecho a base de surimi y las angulas es lo mismo, pero teniendo un anillo de 500.000 dólares en la mano".

En la última imagen que ha colgado la influencer, se puede ver un plato de jamón. "Es su firma", expone García, "es como Dalí cuando pintaba un reloj derretido". "Si Georgina fuera una película de Almodóvar sería 'Diamantes con jamón'", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.