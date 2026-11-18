Los primeros comienzos siempre fueron duros, pero que se lo cuenten a la mujer de este video. Al salir del gimnasio envía un mensaje a su hijo sobre las penurias que ha pasado.

En Zapeando hemos recopilado el desgarrador y divertido testimonio que una madre ha grabado para su hijo tras su primer día de gimnasio.

"Voy igual que las muertas", es lo primero que cuenta la mujer tras salir del gimnasio. "He vomitado ahí, que quien me vea dirá... se ha bebido 18 cubatas".

El divertido mensaje continúa y la opinión de esta madre sobre los ejercicios de fuerza, es clara: "Los ejercicios de fuerza que los haga Rita la Cantaora".

Con "unos sudores de la muerte" no sabemos si habrá llegado a casa, pero de lo que sí estamos seguros es de que no volverá al gimnasio.

Miki Nadal la comprende totalmente, tras su primer día de gym afirma que pidió "que me devolvieran la matrícula y que me devolvieran a casa también en ambulancia".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.