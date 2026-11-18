"¿Sabés qué le dice un 'gif' a un 'jpg'? ¡Anímate!" o "¿Sabéis que si una reportera mueve un neumático es una rueda de prensa?" son algunos de los peores chistes, una materia en la que Cristina Pedroche aprueba con nota.

Con motivo del 13 cumpleaños de Zapeando, Anna Simón ha querido lanzar la pregunta de "¿Por qué esté programa ha aguantado tanto?" o, dicho de otra manera, "¿Cómo es posible que este programa, por el que nadie daba un duro, siga emitiéndose?". Y surgen respuestas irónicas como "no hay otra cosa" o "hacer otro programa sería más caro".

Anna, sin embargo, tiene otra opinión. Piensa que se debe a "la calidad de los chistes", pero luego se acordó de algunos de ellos muy malos y se le ha caído el argumento. Igualmente, ha querido recopilar algunos de ellos.

Los peores chistes de Zapeando

"¿Sabés qué le dice un 'gif' a un 'jpg'? ¡Anímate!", bromeó Cristina Pedroche en una ocasión. "¿Cuánto calza usted de pie? Lo mismo que sentado", soltó Dani Mateo en otra.

Algunos de los chistes incluso se quedan dentro del gremio de periodistas y la televisión, como otro de la Pedroche: "¿Sabéis que si una reportera mueve un neumático es una rueda de prensa?".

Y las bromas no paran. Quique Peinado también ha querido sumar un chiste la próxima recopilación: "¿Sabéis como se dice 'chiste malo' en japonés? Niputa risita", dice. A lo que Pedroche, la reina de esta sección, suma: "¿Tenéis libros para el cansancio? Sí, pero están agotados".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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