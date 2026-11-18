"Muchos de los que compiten con él no hablan como seres humanos, con lo cual todo lo que sea humanidad le va a beneficiar", comenta Juan Sanguino, que analiza en Zapeando la entrevista de Pedro Sánchez para 'Lecturas'.

En su repaso semanal a la prensa del corazón, Juan Sanguino habla de la portada de la que todo el mundo habla: la de Pedro Sánchez en la revista 'Lecturas'.

Sanguino considera que "la elección de 'Lecturas' no es casual" y que esta entrevista está "muy medida y muy pensada", hasta el punto de que opina que "hacerla en el '¡Hola!' no encaja con la imagen de Pedro Sánchez". En este sentido, afirma que el '¡Hola!' tiene muchas lectoras que son "detractoras de Pedro Sánchez".

Las respuestas, afirma Sanguino, son "bastante sosas hasta que le preguntan por su mujer, Begoña". En ese momento "el perro se vuelve cachorro" con unas declaraciones sobre su mujer que al experto le recuerdan a la campaña de Barack Obama, que "fue uno de los presidentes más románticos con su mujer".

A Sanguino le ha hecho gracia que la revista diga que "en plena campaña electoral Pedro Sánchez ha encontrado un momento para sincerarse": "Como si esa entrevista no formase parte de la campaña electoral".

El experto cree que la entrevista no es que esté llena de lugares comunes, sino que "Pedro Sánchez es el mínimo común denominador de los españoles, con su chaquetilla de canalé y sus recomendaciones de rutas de bici". Como muestra, el momento en el que asegura que su plato favorito es la paella porque le hace pensar en una mesa con familia y amigos.

Pero ¿qué opina de que el presidente del Gobierno haya protagonizado una entrevista en la prensa rosa? Sanguino cree que en este momento "ya no hay límites" y que "cualquier decisión de campaña está bien hecha".

También comenta que "las revistas del corazón ya no son lo que era" y ahora son más accesibles para políticos como Sánchez, que según él con esta entrevista se muestra como "el marido de España": "Muchos de los que compiten con él no hablan como seres humanos, con lo cual todo lo que sea humanidad le va a beneficiar", sentencia.

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