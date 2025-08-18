Ahora

Mucho humor

VÍDEO | Miki Nadal mete la pata y confunde a Iñaki Urrutia con el actor Iñaki Miramón: "Ya te hubiese gustado tener su carrera"

En este vídeo de Zapeando, Miki Nadal sufre un pequeño lapsus a la hora de presentar a los zapeadores. "Empezamos el lunes con una fuerza, con una garra, con un espíritu y con unos colaboradores de lujo", comenta el presentador.

Una tarde más arranca Zapeando y, en esta ocasión, Miki Nadal vuelve a ponerse al frente del programa con su habitual humor. Eso sí, no faltó una pequeña confusión a la hora de presentar a los colaboradores que lo acompañaban en la mesa.

"¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Zapeando! Empezamos el lunes con una fuerza, con una garra, con un espíritu y con unos colaboradores de lujo", arrancó Nadal.

Todo iba según lo previsto hasta que llegó el momento de presentar a los zapeadores. Al nombrar a Nacho García se le trabó un poco la lengua, pero la situación más divertida ocurrió con Iñaki Urrutia.

"Iñaki... Iñaki Miramón iba a decir", comentó entre risas Miki Nadal. A lo que Urrutia no dudó en seguirle la broma: "Pero ¿cómo? ¿Cómo fallas así, Toni Nadal?".

"Urrutia, Urrutia... ¡ya te hubiese gustado tener la carrera de Iñaki Miramón!", remató Miki Nadal, provocando la carcajada general en el plató.

