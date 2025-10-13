Pedro Mansilla pasa revista al look de Díaz Ayuso: "Debería haberse puesto un chal para atemperar esa estampa carnívora"

El crítico de moda Pedro Mansilla regresa a El Intermedio para analizar los estilismos de la familia real y de los políticos durante el Desfile Militar del Día de la Hispanidad. Con su habitual ironía, repasa los aciertos, errores y detalles de cada look.

Pedro Mansilla vuelve una noche más El Intermedio para 'hacer' uno de sus trajes. En esta ocasión, el crítico de moda analiza los looks de la familia real y de los políticos que asistieron al Desfile Militar por el Día de la Hispanidad.

"El rey va espectacular, como es costumbre en él. Le ayuda muchísimo la talla", comenta el experto. Sobre la reina Letizia, señala que "lleva un vestido muy acertado" porque combina con el azul del traje de almirante de la Marina del rey Felipe VI. "Se favorecen mutuamente", asegura Mansilla.

Sin embargo, detecta "dos pequeños errores" en el estilismo de doña Letizia. Uno es el cinturón, que según Mansilla "es un pequeño detalle de estilista absolutamente innecesario", y el otro serían los pendientes largos de esmeralda. "Una mujer realmente elegante no puede llevar un pendiente largo con el cabello suelto", apunta el crítico de moda.

Otro de los estilismos que analiza Pedro Mansilla es el de la infanta Sofía, que ha recibido críticas, aunque él defiende que la joven va muy elegante. "El único problema es que quizás es demasiado joven para toda esa elegancia, y la prueba es que no pudo con el peso de la capa", comenta.

Mansilla también evalúa los looks de los políticos, y aprueba el de Pedro Sánchez. Sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, se limita a decir: "Manda cajones".

Por último, el experto en moda se detiene en el vestido de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según Mansilla, el único problema del estilismo de Isabel Díaz Ayuso es el "escote bañera" del vestido.

"Probablemente, para esas horas y para un desfile militar, no era el más correcto. Yo le habría aconsejado que llevara un chal a modo hindú para atemperar un poco esa estampa tan carnívora a las doce de la mañana", recomienda Pedro Mansilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.