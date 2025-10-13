'Dora la Exploradora', sobre las deportaciones masivas y la macrocárcel de Alvise: "Va a dejar España mejor que Disneyland"

El líder de 'Se acabó la fiesta' ha celebrado un acto en Vistalegre, en Madrid, para presentar su candidatura a las próximas elecciones generales. Durante el acto, hizo varias propuestas que han encantado a la aventurera más conservadora de El Intermedio.

Cristina Gallego se convierte en la aventurera más conservadora de El Intermedio: Dora la Conservadora. Como es habitual, sigue recorriendo nuestro país, acompañada de su gran amigo El Mono Botas, al que da vida Dani Mateo.

La primera parada de su aventura es Madrid donde, como cuenta, "el eurodiputado Alvise Pérez presentó su candidatura a las próximas elecciones generales". El líder de 'Se acabó la fiesta' hizo propuestas tan llamativas como un plan de deportación masiva de inmigrantes o una macro cárcel como la de Nayib Bukele en El Salvador.

"¿Qué os parece niños?", pregunta 'Dora', "Alvise quiere dejar una España de ensueño, mejor que Disneyland, que allí aún tienen pendiente deportar a Aladdin por moro y tráfico ilegal de alfombras voladoras". "¿Se sabe ya a quién le ha tocado lo del sorteo de su sueldo?", pregunta el 'mono Botas', "¿o está todavía pendiente como las cuatro causas judiciales que tiene abiertas?".

La siguiente parada es Valladolid, en concreto, Laguna de Duero, donde un concejal de Independientes por Laguna, Juan Carlos Rodríguez, dijo en un pleno que iba a evitar reunirse a solas con varias mujeres del consistorio para evitar ser acusado "de cosas".

"Pelea, pelea", afirma 'Dora', "hombre decente contra feminazis". La 'ultraconservadora' pregunta a los niños quién quieren que gane y estos afirman que quieren que gane el concejal. "Veo que lo tenéis claro, nunca os quedéis solos con vuestras amiguitas porque les tocáis en el 'pilla-pilla' y os mandan seis años al trullo", afirma 'Dora'.

La pareja 'viaja' entonces hasta la localidad de Alguazas, en Murcia, "donde el concejal de Protección Civil y Emergencias de Vox, Miguel Delgado, ha hablado sobre la AEMET en un pleno". Este ha afirmado que la institución tiene "poca credibilidad" para ellos. "No les sigo porque, normalmente, siempre activan los planes demasiado tarde", exponía y, además, añadía que él pagaba una aplicación que "acertó con la DANA de Valencia".

'Dora' señala que la AEMET "es como el CIS de Tezanos": "No da una macho, no da una". "Es mucho mejor ver el tiempo en el móvil o chuparse un dedo y levantarlo", añade la 'ultraconservadora". La última parada de 'Dora' y 'Botas' es Extremadura.

"Allí nuestros amiguitos del PP y Vox por fin han derogado la ley de Memoria Histórica y han aprobado la ley de la Concordia", cuenta la 'ultraconservadora'. 'Dora' explica que estaba habla de todas las víctimas "y no solo de las de Franco durante la dictadura y la Guerra Civil". "Bien por la presidenta María Guardiola por ser tan amiguita de la extrema derecha y hacerle caso en todo", añade.

