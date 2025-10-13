Wyoming analiza la declaración de la pareja de Ayuso: "San Alberto mártir se sacrificó para salvar a la presidenta"

Wyoming ha comentado en El Intermedio la declaración judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras reconocer un fraude fiscal. Con su habitual ironía, el presentador interpretó las palabras del empresario como un gesto "hecho por amor".

Hace unos días se filtró la declaración de Alberto González Amador, en la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso explicó ante el juez las opciones que le propusieron sus abogados y los motivos que le llevaron a reconocer que había cometido un fraude fiscal.

"Les dije a ellos (a sus abogados): Mirad, yo creo que saben quién soy", comenzó diciendo González Amador. "Lo que no quiero es que haya ruido mediático... Soy una persona anónima, incluso estando como pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no he ido nunca a actos oficiales. No quería exponerme, ni que hubiera ruido mediático y, lo más importante, que esto no le salpicara a ella. Que ellos (sus abogados) buscaran la fórmula adecuada para eso", explicó ante el juez.

Tras escuchar su declaración, El Gran Wyoming no pudo evitar comentar que "González Amador se declaró culpable solo para proteger a Ayuso... o dicho de otra manera: lo hizo por amor".

"San Alberto, bueno mártir, se sacrificó para salvar a la presidenta", añadió con ironía el presentador, antes de imaginar cómo pudo ser la conversación entre Ayuso y su pareja cuando este le contó su decisión.

"No, Isabel, no insistas. Estoy dispuesto a todo con tal de salvarte. Es verdad que por el camino he trincado un par de millones de euros y he defraudado a Hacienda, pero si es necesario iré al juzgado para salvar a mi princesa, cuál caballero andante", fantaseó Wyoming entre risas.

