VÍDEO | María Gómez, tras escuchar 'Berghain' en nuevo tema de Rosalía: "No veía tanta fusión desde el chocolate con torreznos"

Rosalía vuelve a sorprender con el lanzamiento de su nuevo videoclip, 'Berghain', tema incluido en su próximo álbum 'Lux'. La artista mezcla canto lírico, música clásica y sonidos electrónicos en una fusión que ha dado mucho que hablar en Zapeando.

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Si hace una semana la catalana revolucionaba el centro de Madrid, ahora ha sido el turno de las redes sociales. La artista ha publicado el primer videoclip de su nuevo álbum 'Lux': 'Berghain'.

"No ha dejado a nadie indiferente", asegura María Gómez desde Zapeando, antes de dar paso a las imágenes de la canción. "Canto lírico, música clásica, canta en español, inglés y alemán, y hay referencias a una discoteca techno de Berlín", analiza la zapeadora.

El videoclip, lleno de contrastes visuales y sonidos experimentales, ha generado todo tipo de reacciones en redes. Con su habitual sentido del humor, María Gómez bromea: "No se veía una obra con tanta fusión desde el chocolate con torreznos".

Por su parte, Nacho García también ha querido aportar su toque irónico tras ver el vídeo: "Viendo el videoclip... cómo está el tema de la vivienda, que hasta Rosalía tiene que compartir piso con sus músicos"

