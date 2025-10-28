Javier de los Nietos desvela qué ha aprendido siendo pastor: "Entiendo mejor cómo afecta el cambio climático"

Inés Rodríguez se ha desplazado hasta la Sierra de Madrid para descubrir cómo es la vida en el campo gracias a este joven pastor.

Inés Rodriguez se ha convertido en pastora por un día acompañando a Javier de los Nietos, un joven que tiene un rebaño de casi 300 cabras. El primer cometido de la reportera ha sido ayudar a Javier con los cabritillos.

Javier expone que el pastoreo ayuda, por ejemplo, a limpiar las zonas forestales para prevenir incendios. Algo que, por ejemplo, habría ayudado a que los incendios que afectaron a varias provincias de nuestro país este verano, no fueran tan graves.

"Si has hecho un control previo, haciendo esa limpieza de cortafuegos, encima con animales, que van a ayudar a que se abone mientras se está desbrozando, van a ayudar que la zona se quede limpia y, al año siguiente, vuelvas a tener alimento en esas zonas", explica de los Nietos.

Para el pastor, sus días comienzan pronto ya que va a la granja sobre las 7 o las 8 de la mañana. "Ahora mismo, tengo que hacer el trabajo en la paridera, viendo que están comiendo bien todos los chivitos, ver que todas las madres están bien", indica. Después, saca a sus cabras a pastorear y, por la tarde, repetir esa misma gestión.

Javier expone que trabajar en el campo "sobre todo te da". "Te da mucho más apego con el territorio y, con ese apego, es donde se genera la cultura rural y de los pueblos", indica. El pastor cuenta que desde que tiene este trabajo vive la estaciones y entiende mejor cómo afecta el cambio climático. "De los cuatro años que llevo he notado un cambio bestial", reflexiona.

Inés le pide que haga un llamamiento para animar a la gente a que vaya al campo. Javier indica que es muy importante que haya "vida social en el campo" para así atraer a más gente a la vida rural. De esta manera, en su opinión, la gente joven tendrá interés en vivir en los pueblos.

