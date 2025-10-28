Los ataques israelíes en Gaza dejan al menos 9 muertos mientras Hamás niega haber violado el alto el fuego

¿Qué están diciendo? Hamás se ha desvinculado de los supuestos ataques de este martes a las fuerzas israelíes al sur de la Franja.

El martes, al menos nueve personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, tras la orden de Benjamin Netanyahu de retomar la ofensiva, acusando a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego. Hamás niega las acusaciones y reafirma su compromiso con el cese al fuego. Los bombardeos dejaron cuatro cadáveres en una vivienda en Gaza y cinco cuerpos, incluidos dos niños, en un vehículo en Jan Yunis. Además, dos personas resultaron heridas en un campamento de refugiados en Nuseirat. Hamás condena los ataques como violaciones del acuerdo y pide a los mediadores que presionen a Israel para frenar la escalada de violencia.

Al menos nueve personas han muerto en los ataques israelíes que han tenido lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza, después de que Benjamin Netanyahu haya ordenado al Ejército retomar los ataques tras denunciar violaciones del acuerdo por parte de Hamás.

La organización islamista ha negado las acusaciones e insiste en su compromiso con el alto el fuego iniciado a principios de mes.

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha explicado que sus equipos han recuperado cuatro cadáveres tras un bombardeo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza (norte), mientras que han hallado cinco cuerpos, dos de ellos de niños, en un ataque contra un vehículo en Jan Yunis (sur).

No obstante, se han registrado ataques aéreos en diversas zonas del enclave palestino. En el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), dos personas que estaban en una tienda de campaña han resultado heridas, según recoge el diario palesitno 'Filastín', afín a Hamás.

"Nuestros equipos y las autoridades competentes continúan sus labores de campo a pesar de las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los continuos bombardeos y la escasez de recursos. Las operaciones de rescate continúan para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros", ha declarado Basal.

Hamás se desvincula de los ataques

El primer ministro israelí ha dado este martes la orden de retomar la ofensiva sobre Gaza, después de que supuestamente Hamás haya atacado a las FDI al sur del enclave y de que haya engañado al Gobierno israelí con la entrega del cadáver de uno de los rehenes fallecidos.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se ha desvinculado de estos hechos y ha reafirmado su compromiso con el alto el fuego.

"Hamás afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego", ha expresado la organización en un comunicado, recogido por Europa Press.

"El bombardeo criminal llevado a cabo por el Ejército de ocupación fascista en zonas de la Franja representa una flagrante violación del acuerdo firmado en Sharm el Sheij, bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump", reza el texto.

Para la milicia palestina, estos ataques son "una extensión de una serie de violaciones cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, y el continuo cierre del cruce de Rafah".

"Esto confirma la insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo", ha asegurado, según ha recogido el diario 'Filastín'.

Por último, ha instado a los mediadores garantes del acuerdo a que adopten medidas inmediatas para "presionar" a las autoridades israelíes, frenar su "brutal escalada contra los civiles" en la Franja de Gaza, poner fin a sus "graves violaciones" del acuerdo y "obligarla a respetar todos sus términos".

