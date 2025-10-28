Dani Mateo afirma que para el juez Peinado "la libertad de prensa es como la de Begoña Gómez": "Le cuesta entenderla"

El magistrado ha amenazado con poner una querella contra 'Eldiario.es' y Óscar Puente. El citado medio publicó una entrevista con el ministro en la que este criticaba la investigación de Peinado a Begoña Gómez.

Dani Mateo anuncia que hay "un nuevo justiciero en la ciudad". "Es como Batman o Daredevil, pero, en lugar de mallas apretadas, lleva una toga sueltecita", cuenta. Este no es otro que el juez Peinado.

"Es el único justiciero que en lugar de luchar contra el crimen o ayudar a los inocentes, solo se ayuda a sí mismo porque el mundo conspira contra él", afirma Mateo.

El colaborador explica que la última "tropelía" que ha soportado el juez es obra de Ignacio Escolar y Óscar Puente. Como explica Mateo, "'Eldiario.es' publicó en 2024 una entrevista al ministro de Transportes en la que este dijo que la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez era burda, miserable y una nulidad de libro".

"Una fechoría que no quedará impune", señala Dani, "porque igual que Spiderman lanza telarañas, el justiciero Peinado lanza querellas". Mateo indica que el juez, para no presentarla, les ha pedido 50.000 euros, que retiren la entrevista, que Óscar Puente pida disculpas públicamente y que no se critique más su gestión de la causa.

"¿Qué es eso de criticarle? ¿Qué estamos en una democracia donde está garantizada la libertad de expresión?", pregunta el colaborador. Para el juez, según indica Mateo, "la libertad de prensa es como la libertad de Begoña Gómez: le cuesta entenderla".

Peinado, como señala Dani, como Batman, "también tiene una fiel escudera". En su caso es la letrada Guadalupe Sánchez, conocida por representar, entre otros, al rey emérito o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Esta es la abogada del juez Peinado "en su cruzada contra aquellos que le critican". Estos, como indica, "forman Los Vengadores de la derecha". "A 50.000 euros por querella, van a poder lucir más oros y joyas que Thanos", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.