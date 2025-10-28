Estados Unidos mata a 14 personas más en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico

El contexto Este es el undécimo golpe contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración Trump lleva a cabo. Unos ataques que se han cobrado cerca de 60 víctimas hasta ahora.

El Ejército de Estados Unidos ha matado a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico, según el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Los ataques, ordenados por el presidente Donald Trump, se dirigieron a embarcaciones operadas por supuestos narcotraficantes. Hegseth ha detallado que los ataques dejan un único superviviente y que se realizaron en aguas internacionales, sin daños para las fuerzas estadounidenses. Este es el undécimo operativo de la Administración Trump contra el narcotráfico, intensificando la tensión de EEUU con Venezuela y Colombia.

Según Hegseth, el lunes, siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra -así rebautizado por la Administración del republicano- llevó a cabo "tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental". Hegseth ha asegurado que las cuatro embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban estupefacientes.

El secretario de Guerra ha detallado que había ocho "narcoterroristas" a bordo durante el primer ataque, cuatro durante el segundo y tres durante el tercero. "Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un superviviente", ha añadido en su perfil de 'X', donde ha asegurado que todos los ataques tuvieron lugar en aguas internacionales y que no ha habido daños entre las fuerzas estadounidenses.

Con respecto al superviviente, Hegseth ha dicho que el Comando Sur inició "de inmediato" los protocolos de búsqueda y rescate y que las autoridades mexicanas se hicieron cargo. "El Departamento ha pasado más de dos décadas defendiendo otras patrias. Ahora, estamos defendiendo la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo tratamiento. Les rastrearemos, les conectaremos y luego los cazaremos y los mataremos", ha aseverado.

Este, apunta la agencia Efe, es el undécimo golpe conocido contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico. Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de 60 vidas desde entonces.

Este nuevo golpe escala aún más la tensión entre EEUU y Venezuela y Colombia, a cuyos líderes Trump acusa de promover el narcotráfico. Washington ha ordenado uno de los mayores despliegues militares en el Caribe de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate que ya están allí se suma el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y ya está en camino.

