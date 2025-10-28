Ahora

Caso Koldo

El PP utiliza el millón de euros en efectivo del PSOE como arma arrojadiza a un día de que Sánchez comparezca en el Senado

Mientras tanto... Los socialistas justifican al juez del caso Koldo que retiró un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en efectivo, aportando nueva documentación para acreditarlo.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, este jueves.
El PSOE ha aportado al Tribunal Supremo documentación sobre los pagos en metálico hechos por caja correspondientes a los gastos del equipo de la Secretaría de Organización. Los documentos aportados desvelan que las salidas en efectivo del banco a la caja del PSOE entre 2017 y 2024 suman 942.388 euros.

Un asunto que el PP está utilizando como arma arrojadiza contra los socialistas a tan solo un día de que Pedro Sánchez comparezca ante el Senado, a pesar que, desde Ferraz, han justificado la presunta financiación ilegal del partido.

En concreto, en la documentación aportada aclaran que en ninguna remesa en metálico había los billetes de 500 euros a los que Koldo García hacía referencia en conversaciones con su mujer en unos mensajes que han sido intervenidos a los investigados y por los que tendrán que responder.

Unas conversaciones de las que el PSOE se desvincula aportando al juez este nuevo documento.

Un movimiento que a Elías Bendodo le parece sospechoso, por lo que decide subir la apuesta y dejar los sobres para a hablar, directamente, de cargamentos de dinero. "Suena a operación a la desesperada. Intentan justificar cómo el dinero en billetes entraba en camiones en la sede de Ferraz", ha destacado el vicepresidente de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP.

Algo que no tiene nada que ver con las salidas en efectivo justificadas por el PSOE, que suman casi un millón de euros, desglosadas individualmente las liquidadas por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.

El PSOE insiste en que "no hay caja B"

Tras la información que sigue saliendo a la luz sobre el 'caso Koldo', los socialistas se han pronunciado insistiendo en que "no hay caja B" en el partido.

Así lo han trasladado fuentes socialistas, después de que la víspera el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo citara a declarar como testigos a una trabajadora de la Secretaría de Organización y al exgerente del partido en relación con los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

Desde el PSOE sostienen que es "normal" que les citen, porque el juez esta siguiendo la pista del dinero. Recuerdan en cualquier caso que ninguno de los dos está imputado y defienden Ferraz siempre va a colaborar con la justicia.

