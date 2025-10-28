El huracán Melissa, que deja siete muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5

Las consecuencias Al menos siete personas han muerto por los efectos del huracán, de categoría 5, que también ha dejado a un millón de personas sin agua potable en República Dominicana.

El huracán Melissa, de categoría 5, ha tocado tierra en Jamaica, dejando siete muertos en el Caribe y causando graves daños. Con vientos de hasta 280 km/h, se espera que impacte con fuerza devastadora. En Kingston, el Aeropuerto Internacional Norman Manley ha registrado vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 83 km/h. Las lluvias torrenciales podrían provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Tres personas han muerto y 13 han resultado heridas en preparativos, mientras 50.000 están sin luz. El Gobierno, liderado por Andrew Holness, ha preparado un plan de respuesta rápida y eficaz.

El huracán Melissa, que ha dejado siete muertos en el Caribe, ha tocado tierra en Jamaica como categoría 5. Actualmente, los vientos máximos sostenidos de Melissa alcanzan 280 km/h con rachas aún más intensas, manteniéndose como un huracán mayor de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el NHC insiste en que el ciclón tocará tierra con fuerza devastadora, capaz de causar daños estructurales totales en zonas expuestas y elevadas.

El huracán ya está dejando sentir su impacto: el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ha registrado vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 83 km/h. Además del viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas "potencialmente catastróficas" y deslizamientos de tierra a gran escala.

El Gobierno de Jamaica informó en la noche del lunes que tres personas murieron y 13 resultaron heridas durante las preparaciones para el impacto del huracán. Además, cerca de 50.000 personas se encuentran sin luz, la mayoría en el extremo occidental de la isla, mientras cada vez más personas acuden a los 881 refugios habilitados por las autoridades.

Evan Thompson-Meadows, director de la oficina de meteorología de Jamaica, pronosticó que "las zonas más afectadas por las lluvias más intensas serán principalmente las del centro y el este".

"Estamos hablando de unos 750 milímetros de lluvia. Ni siquiera estoy seguro de que nuestros pluviómetros sean capaces de medir esa cantidad", indicó. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto de Melissa. "Aunque debemos prepararnos para lo peor, recemos también por lo mejor", deseó.

Cuba se prepara para lo peor

Cuba prevé que el potente huracán provoque a partir de mañana inundaciones en Santiago y toda la costa sur del tercio oriental de la isla. Está previsto que Melissa se debilite algo al atravesar Jamaica y que luego vuelva a intensificarse antes de tocar territorio cubano en la madrugada del miércoles.

Uno de los efectos del intenso huracán serán las fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, que generarán inundaciones ligeras en zonas bajas de este litoral, además de las intensas precipitaciones previstas en el tercio oriental del país, especialmente peligrosas en zonas montañosas por el riesgo de inundaciones y deslaves.

Por su parte, el Gobierno de Bahamas emitió este lunes una orden formal de evacuación para los residentes de municipios ubicados en el sureste del país caribeño, ante la llegada del huracán, que se prevé que comience a afectar a primera hora del martes y que las condiciones empeoren a lo largo del miércoles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.