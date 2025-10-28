Gana in extremis el concurso cultural de Isma Juárez y se lo dedica a su perro: "Esto es para el porque lo saco todos los días"

Isma Juárez vuelve a las calles de Madrid con una nueva edición de su ya mítico concurso cultural, '¿Quién es Felipe González?'. El reportero de El Intermedio pone a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre política, cultura y actualidad.

Isma Juárez regresa con su ya icónico concurso cultural, '¿Quién es Felipe González?'. El reportero de El Intermedio ha salido a las calles de Madrid para poner a prueba a las nuevas generaciones con preguntas sobre el día a día.

En esta ocasión, se encuentra con Richard, un joven que logra ganar el concurso in extremis gracias a la última pregunta. Antes, sin embargo, tiene que enfrentarse a un clásico del test: "¿Cómo se llama el presidente de China?", pregunta Juárez, mientras le ofrece tres opciones: "Xi Jinping, Jin Pixing o Marcelino Torreiglesias".

El joven responde: "Xi Nin Pixing". "Esa es una cuarta opción que no estaba disponible, pero que es incorrecta", lamenta Isma Juárez, pese a los esfuerzos de Richard.

Llega entonces la pregunta decisiva del concurso: "¿Qué institución preside Isabel Díaz Ayuso?" "La Comunidad de Madrid... claro que sí, es presidenta", contesta el participante con seguridad. Gracias a su conocimiento sobre Ayuso, Richard se convierte en el flamante ganador del certamen cultural de Isma y se lleva el Felipón de Oro.

"Esto va para mi novia, que me apoya en todo lo que hago, para mi madre y mi padre… y para mi perro, que lo saco todos los días", celebra con entusiasmo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.