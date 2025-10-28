Ahora

'¿Quién es Felipe González?

Gana in extremis el concurso cultural de Isma Juárez y se lo dedica a su perro: "Esto es para el porque lo saco todos los días"

Isma Juárez vuelve a las calles de Madrid con una nueva edición de su ya mítico concurso cultural, '¿Quién es Felipe González?'. El reportero de El Intermedio pone a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre política, cultura y actualidad.

Gana in extremis el concurso cultural de Isma Juárez y se lo dedica a su perro: "Esto para el porque lo saco todos los días".

Isma Juárez regresa con su ya icónico concurso cultural, '¿Quién es Felipe González?'. El reportero de El Intermedio ha salido a las calles de Madrid para poner a prueba a las nuevas generaciones con preguntas sobre el día a día.

En esta ocasión, se encuentra con Richard, un joven que logra ganar el concurso in extremis gracias a la última pregunta. Antes, sin embargo, tiene que enfrentarse a un clásico del test: "¿Cómo se llama el presidente de China?", pregunta Juárez, mientras le ofrece tres opciones: "Xi Jinping, Jin Pixing o Marcelino Torreiglesias".

El joven responde: "Xi Nin Pixing". "Esa es una cuarta opción que no estaba disponible, pero que es incorrecta", lamenta Isma Juárez, pese a los esfuerzos de Richard.

Llega entonces la pregunta decisiva del concurso: "¿Qué institución preside Isabel Díaz Ayuso?" "La Comunidad de Madrid... claro que sí, es presidenta", contesta el participante con seguridad. Gracias a su conocimiento sobre Ayuso, Richard se convierte en el flamante ganador del certamen cultural de Isma y se lleva el Felipón de Oro.

"Esto va para mi novia, que me apoya en todo lo que hago, para mi madre y mi padre… y para mi perro, que lo saco todos los días", celebra con entusiasmo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge
Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Mazón llega al aniversario de la DANA con 229 muertos, mentiras, cobardía y miles de valencianos que no perdonan a la espalda
  2. El PP utiliza el millón de euros en efectivo del PSOE como arma arrojadiza a un día de que Sánchez comparezca en el Senado
  3. El huracán Melissa, que deja nueve muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5
  4. Los ataques israelíes en Gaza dejan al menos nueve muertos mientras Hamás niega haber violado el alto el fuego
  5. Estados Unidos mata a 14 personas más en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico
  6. Creando su propio mundo: los millonarios que nunca dejaron que otros escribieran la historia