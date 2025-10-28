Sandra Sabatés, sobre Dani Alves: "Ha abrazado una nueva fe, que era lo menos peligroso que podía abrazar"

Sandra Sabatés y Cristina Gallego regresan a El Intermedio con su sección 'Goles son señores para repasar los últimos comportamientos machistas que circulan por las redes. En esta ocasión, centran su análisis en el sorprendente de la últimas noticias de Dani Alves.

La primera noticia del programa se la lleva "una vieja gloria del machismo", anuncia Sandra. "El exjugador del Barça, Dani Alves, tras pasar 14 meses en la cárcel acusado de agresión sexual, ha abrazado una nueva fe que era lo menos peligroso que podía abrazar. Alves se ha hecho predicador evangelista y asegura que ha hecho un pacto con Dios", explica la presentadora.

"Hay que tener fe, hermanos míos, hay que tener fe. Yo soy la prueba de eso porque aquí lo que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo hice un pacto con Dios y ahí dentro, mientras caminaba, yo dije: Señor, yo hago un pacto contigo", predica Alves en el vídeo que hay sobre estas líneas.

Tras ver las imágenes a Cristina Gallego solo le queda por decir: "Pues si, Dani Alves ha entrado a jugar en las filas del equipo del Señor, lo que demuestra que como seleccionador Dios está haciendo bueno a Clemente".

