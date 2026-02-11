VÍDEO | Juan Sanguino, sobre el nombre del hijo de Chino Darín y Úrsula Corbero: "Las rimas con Dante molan bastante"

El actor argentino ha contado que tanto el bebé como su pareja están bien. Además, ha explicado que casi se perdió el parto debido a que está rodando una película fuera de España.

Chino Darín ha confirmado ante la prensa el nacimiento de su primer hijo junto a la actriz Úrsula Corberó. El actor argentino ha contado a la prensa que el parto "fue una experiencia gloriosa" y "muy fuerte". Además, ha desvelado el nombre del pequeño: Dante.

Juan Sanguino señala que "Dante es un nombre muy épico". Y añade que no tiene diminutivo, pero sí tiene rima. "Es algo que hay que pensar cuando pones un nombre a tu hijo", afirma. Pero, como afirma: "Así de primeras, las rimas con Dante molan bastante".

El actor ha contado que "tanto la madre como el bebé" están bien, señala Sanguino, "que fue un parto natural". Darín, además, ha contado que estuvo a punto de perderse el parto ya que estaba rodando fuera de España y tuvo que volver para estar en ese momento.

Sanguino desvela que en estos momentos Chino está rodando una película con Ester Expósito que se titula 'Dante de noche'. "Se conoce que el nombre les ha ido gustando y, al final, se lo ha puesto al hijo", señala el periodista. El actor también ha contado que se plantearon que su hijo naciera en Argentina, pero la actriz no quiso. "Chino, muy avispadamente, dijo: 'Me di cuenta enseguida de que el chico tiene que nacer donde quiera la madre'", concluye.

