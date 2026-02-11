VÍDEO | Juan Sanguino demuestra con su 'bingo de las relaciones' que "hay lío" entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Hace unos días se publicaba que la modelo y el torero habrían comenzado, supuestamente, una relación. Pero ¿qué hay de cierto en estos rumores? El periodista lo aclara gracias a su divertido juego.

Este miércoles Juan Sanguino visita Zapeando para dar las últimas noticias del mundo del corazón. Como destaca el periodista, este miércoles muchas revistas destacan la supuesta relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro. "A todos les ha sorprendido la pareja", destaca Cristina Pedroche.

Juan propone a los zapeadores jugar a su clásico 'bingo de las relaciones' para saber si la pareja es real. Como cuenta, él va a leer diferentes frases que aparecen en los artículos de las revistas sobre la pareja y deben tachar las que tengan. "Si hay línea es que hay lío", afirma.

Los zapeadores consiguen marcar frases como que "compartieron un viaje", que se les vio en "actitud cariñosa" o que se mostraron "cómplices". Así, sus tarjetones tienen una línea lo que significa que "hay pareja".

Sanguino cuenta que Ezequiel Garay, expareja de Gorro, ha comenzado a colgar canciones y mensajes de amor "justo cuando su ex tiene una nueva pareja después de un año sin subir nada de amor". "Me lleva a pensar que igual la canción va a por otra", apunta Sanguino.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.