Úrsula Corberó y el Chino Darín, padres de su primer hijo: así paseaba embarazada días antes con Ricardo Darín

Úrsula Corberó y Chino Darín están de celebración. Y es que la pareja acaba de dar la bienvenida a su primer hijo. Así se preparaban para su llegada días antes en Barcelona.

"Tenemos que felicitar a Úrsula Corberó y al Chino Darín porque, por lo visto, ya son padres de su primer hijo", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde enseña cómo la pareja se preparaba días antes para la llegada del bebé.

Y es que la actriz española ha querido dar a luz en su ciudad, Barcelona. Para ello, se ha desplazado hasta la Ciudad Condal con su pareja, el también actor Chino Darín, y la familia de este. Es más, días antes de la llegada del bebé, Úrsula Corberó mostrada su gran barrida de embarazada paseando con su suegro, Ricardo Darín, por Barcelona.

Por su parte, su novio, Chino Darín, bromeaba en redes sociales compartiendo una imagen de la actriz con el siguiente texto: "Que la fuerza te acompañe".