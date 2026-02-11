La felicidad de Chino Darín tras nacer su hijo con Úrsula Corberó: "Ha sido una experiencia muy fuerte, ella está muy bien"

Chino Darín, que se escapó de un rodaje en Buenos Aires a Barcelona para estar en el nacimiento de su hijo, se muestra muy feliz y asegura que Úrsula Corberó está "cansada", pero muy bien: "Ha salido todo fantástico".

Úrsula Corberó y Chino Darín están de celebración. Y es que la pareja de actores, que lleva diez años de relación, acaba de dar la bienvenida a su primer hijo. El feliz abuelo, Ricardo Darín, no ha podido evitar mostrar su alegría tras el nacimiento de su nieto, y ha contado a la prensa que se encontrada en la entrada del hospital que el bebé es un niño y ha sido parto natural.

"Todo fantástico fue, es fabuloso", ha afirmado el orgulloso abuelo en el vídeo principal de esta noticia, donde ha confesado el nombre del bebé: "Dante". "Se llama Dante sí, y es un nombre como mucha significancia y muy bonito", ha destacado el conocido actor. Unas declaraciones muy aplaudidas por los colaboradores de Aruser@s, que destacan la gran educación de Ricardo Darín.

Por su parte, Chino Darín, que ha sido igual de educado que su padre, ha hablado en el aeropuerto con la prensa tras convertirse en padre por primera vez. "Estoy un poco dormido porque no vengo durmiendo nada en estos días", ha afirmado con una gran sonrisa Chino Darín, que ha explicado que han sido "días muy intensos". Y es que el actor se escapó de un "rodaje en Buenos Aires para tratar de pegarle a la fecha de parto". Algo que pudo cumplir.

"Salió todo fantástico", ha explicado en el vídeo el actor, que ha afirmado que fue "una experiencia gloriosa, muy fuerte y transformadora". Sobre la reciente mamá, Úrsula Corberó, Chino Darín ha destacado que "está muy bien", aunque "cansada": "Ella está tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargarse de la criatura".

Alfonso Arús destaca lo "fácil" que lo han hecho Ricardo y Chino Darín con la prensa al no tener pactada ninguna exclusiva: "Cuando los famosos tienen pactada una exclusiva se busca la puerta de atrás y empiezan las persecuciones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.