Joan Manuel Serrat recita una canción de Bad Bunny para Isma Juárez: "Ella sabe que está 'buenota'..."

El Intermedio recupera esta entrevista del reportero al cantante catalán. El artista iba a recibir el Premio Ernesto Cardenal y Juárez le pedía que recitara parte de una canción de uno de sus cantantes preferidos.

Este domingo Bad Bunny actuaba en el medio tiempo de la Super Bowl, uno de los eventos deportivos más mediáticos de Estados Unidos. Pero él éxito y la notoriedad del cantante puertorriqueño viene de largo. Tanto que el propio Isma Juárez aprovechaba, en este tramo que recupera laSexta, para pedir a Joan Manuel Serrat que recitara una de las canciones del artista.

El reportero visitaba la Biblioteca Nacional debido a que se iban a entregar los Premios Ernesto Cardenal y el artista catalán era uno de los premiados. El artista manifestaba su felicidad por recoger este premio "que además lleva el nombre de un viejo amigo mío del que tengo un recuerdo extraordinario".

Juárez señalaba que se estaban entregando premios a la concordia, pero, a pesar de ello, quería saber cuándo el cantante se había "engorilado". "La verdad que cada vez que pongo la tele y empiezo a ver todo lo que me plantea... no es para estar muy contento", responde.

Isma confesaba a Serrat ser un gran admirador de Bad Bunny. "No sé si controlas quien es", añadía Juárez. "Sí, controlo, dentro del estilo que él maneja me parece uno de los mejores", respondía este. El reportero justificaba la pregunta señalando que ya que el cantante había puesto música a muchos poetas, si sería posible que recitara una estrofa del cantante puertorriqueño.

Así, el reportero le daba un fragmento de 'Me porto bonito' y el cantante no dudaba en comenzar a recitar el tema: "Ella sabe que está 'buenota' y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los 'vierne' y los 'lune'".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

