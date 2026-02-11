Ahora

'El Desafío' de Zapeando

Daniel Illescas y Miki Nadal se enfrentan en 'Palabras a ritmo', en vídeo: 'freno, reno y trueno" contra "pavo, nabo y clavo"

Daniel Illescas visita Zapeando con su flamante récord de apnea en 'El Desafío' y participa en un nuevo reto: ganar a Miki Nadal en el juego viral 'Palabras a ritmo'. Su épico enfrentamiento, en este vídeo.

Daniel Illescas llega a Zapeando después de batir el récord de apnea, que hasta ahora ostentaba Rosa López, en la última gala de 'El Desafío'.

Ahora le toca enfrentarse al reto de Zapeando: jugar a 'Palabras a ritmo', la adaptación española de "Say the World on Beat', que consta de decir cada palabra en su punto rítmico exacto.

El influencer se enfrenta al zapeador "más competitivo": Miki Nadal, que empieza primero con las palabras "freno, reno y trueno".

Las palabras de Illescas son "nabo, pavo y clavo" que, según Dani Mateo, "se prestan mucho a la risa". ¿Cuál de los dos ganará? La respuesta en el vídeo sobre estas líneas.

