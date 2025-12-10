El vídeo del monólogo viral de Leo Harlem sobre las lavadoras antiguas: "Duraban 30 años si no dejabas la puerta de casa abierta"

Leo Harlem compara en su monólogo las lavadoras actuales con las viejas: "No veas cómo se movían las de antes, lo llamaban corto o largo, no por lo que duraban, sino por lo que se alejaban del lavadero".

Leo Harlem ha lanzado un zasca a las lavadoras actuales durante su monólogo en 'Leo Talks'. "Ahora se puede programar electrodomésticos desde la oficina y todo lo que tú quieras, pero duran un suspiro", asegura Leo Harlem, que afirma que "una lavadora de las de antes podías tenerla 30 años si no dejabas la puerta de casa abierta".

"No veas cómo se movían las condenadas", destaca el cómico, que explica en el vídeo que "lo llamaban corto o largo, no por lo que duraban, sino por lo que se alejaban del lavadero". Un cómico monólogo que analizan en el plató de Aruser@s, donde dan la razón a Leo Harlem.

"Es verdad", destaca Alfonso Arús en plató, donde Angie Cárdenas confiesa que aun no entiende "cómo no se levantaban las baldosas del suelo". "Esto pasa con varios productos que los hacen a propósito para que los cambien cada x años", explica Artur Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.