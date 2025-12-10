VÍDEO | Victoria Beckham confiesa a Jimmy Fallon por qué la llamaban la 'spice girl pija': "Me gastaba todo el presupuesto"

Victoria Beckham visitaba 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon, donde tuvo la oportunidad de sorprender a Lilly Collins, hablar de sus orígenes de 'clase obrera' y desvelar el origen del apodo de la 'spice girl pija'.

La actriz Lilly Collins visitaba 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon y allí se llevaba una increíble sorpresa: conocer a su ídolo de adolescencia Victoria Beckham.

Victoria aprovechó este encuentro para desvelar por qué la llamaron la 'spice girl pija': "Me solía gustar la ropa bonita y los restaurantes buenos", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que lo que realmente ayudó fue que a sus compañeras de 'girl band' "no les gustaba diseñar su ropa".

"Cuando hacíamos vídeos o salíamos al escenario, ellas estaban felices de usar la ropa gratis que nos regalaban y yo me gastaba todo el presupuesto", confiesa la ex 'spice girl'.

En su entrevista, Jimmy Fallon dio la oportunidad a Victoria de defenderse de la escena viral del documental de Netflix en la que David Beckham le ponía en evidencia mientras hablaba de sus orígenes humildes y la obligaba a reconocer que su padre le llevaba en un Rolls Royce al colegio.

Victoria contó que su padre era un emprendedor y solía llevarlas al colegio en una furgoneta, pero que cuando su negocio prosperó, lo primero que hizo fue comprarse un Rolls Royce. "¿Cómo es ese país en el que los de la clase trabajadora van en Rolls Royce al cole?", se pregunta Quique Peinado, que imagina que los de la clase alta "van en helicóptero privado".

