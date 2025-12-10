El cura de Valdepeñas desata risas con su 'zasca' a las cenas de empresa: "Siempre hay un tonto"

El cura de Valdepeñas critica con ironía las tradicionales cenas de empresa navideñas y a esos compañeros que "te parecen tontos", generando carcajadas entre los colaboradores de Aruser@s: "Esto me lo sacarán".

Aruser@s recoge el divertido discurso del cura de Valdepeñas, quien aprovecha su homilía para lanzar un irónico 'zasca' a las tradicionales cenas de empresa de Navidad, en las que pide que la gente no se olvide de que "el roce hace el cariño", ya que estas reuniones festivas suelen dar pie a conversaciones inesperadas.

"En las cenas de empresa siempre hay un compañero de trabajo que te parece tonto, o dos, o tres, o quizás te parece tonta toda la plantilla", bromea el cura, provocando risas entre los asistentes. "Y llega la cena de empresa y hablas un poco más con él y ya no te parece tan tonto...¡lo es, pero no mucho!", remata el párroco.

Desde el plató, Alfonso Arús añade que "ese tonto" es la misma persona que "luego se libra del trabajo, sigue cobrando a fin de mes y ni se preocupa ni se despeina".

