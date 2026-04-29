VÍDEO | Juan Sanguino cree que la princesa Leonor no pisará la cafetería de la Universidad: "La que se puede liar..."

La princesa comenzará en septiembre el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. El campus está situado en Getafe, Madrid, y la revista 'Hola' ha visitado la facultad para conocer mejor el lugar en el que estudiará la futura reina.

Ya se ha anunciado qué estudiará la princesa Leonor en la universidad tras finalizar su formación militar. Como cuenta Juan Sanguino, "va a cursar el grado de Ciencias Políticas, al igual que su hermana, pero ella lo va a hacer en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las universidades públicas más prestigiosas de nuestro país".

"Está bien que Leonor haga Ciencias Políticas porque es una carrera que tiene muchas salidas", indica el periodista. Uno de los profesores de la futura reina es Pablo Simón, el politólogo que, además, colabora en laSexta.

La revista 'Hola' se ha desplazado hasta la universidad para hablar con alguno de sus alumnos y conocer un poco más cómo será la facultad en la que estudiará la princesa. Sanguino expone que estos alumnos han contado que, por ejemplo, algunos profesores usan Powerpoints, pero que en general son buenos.

La princesa tendrá clase de nueve de la mañana a dos de la tarde. "Donde la redactora de 'Hola' se saca toda la artillería literaria es cuando habla del comedor", señala Juan. A partir del segundo curso es probable que tenga clase por la tarde y, como señala la revista, "será el momento en el que pueda llevar la fiambrera porque hay muchas salas con microondas".

También podría optar por el menú disponible, que tiene un coste de 6,30 euros. "Es impensable que Leonor ponga un pie en esa cafetería, imaginaros la que se puede liar", comenta Sanguino.

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