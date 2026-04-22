VÍDEO | Juan Sanguino habla de la supuesta traición de Tana Rivera a Rocío Osorno sobre Roca Rey: "No te fíes de él, pásamelo a mi"

Juan Sanguino analiza las novedades en el romance entre Tana Rivera y Roca Rey, cuyo nuevo capítulo implica a Rocío Osorno, que habría tenido una relación previa con el torero, de la que le avisó la hija de Fran Rivera.

La relación de Tana Rivera y Roca Rey sigue dando titulares en la prensa rosa. Juan Sanguino nos cuenta que ha habido traiciones en el grupo de amigos de la pareja.

En esta historia ha entrado con fuerza el nombre de Rocío Osorno, ya que parece que hace unos meses el torero también tuvo un romance con ella.

La cosa se complica, porque según apuntan algunos medios, cuando Osorno le contó a Tana Rivera que estaba empezando una relación con Roca Rey y que tenía ciertas dudas sobre su compromiso, Tana le dijo que no se fiara mucho de él.

Según Sanguino, "a Rocío esta advertencia le dio un poco igual, o quizá le puso un poco". De hecho, las "malas lenguas", según Juan, dicen que habría sido precisamente Osorno quien habría filtrado la relación de Tana y Roca.

"Es bastante normal que un torero te ponga los cuernos", ironiza Dani Mateo. Sanguino, por su parte, recuerda que Marina, excompañera de piso de Tana, "estaba en su casa, se pensaba que era novia de Roca Rey todavía y se enteró de que no lo era por la tele".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.