Iñaki Urrutia sufre un pequeño percance en directo por culpa de un bolígrafo: "Acabo de matar a un pitufo"

En pleno directo de Zapeando, Iñaki Urrutia protagonizó un momento tan inesperado como cómico. Durante la sección de Juan Sanguino, un bolígrafo explotó en sus manos, tiñéndolas de azul y provocando un intercambio de bromas entre los colaboradores.

El directo a veces puede jugar malas pasadas, y si no, que se lo digan a Iñaki Urrutia. El zapeador, recién regresado de sus vacaciones, no ha arrancado con buen pie el programa de hoy.

En mitad de la sección de Juan Sanguino, un bolígrafo le explotó en las manos. Para quitar hierro al asunto, comentó entre risas: "Por quitar un poco de hierro al asunto… yo acabo de matar a un pitufo".

"Pido perdón a los niños", añadió, incapaz de contener la risa ante la situación, y explicó que 'el pitufo' le estaba molestando y que todo terminó en tragedia.

"¡Pero si tiene la mano igual que la camiseta!", bromeó Juan Sanguino al ver las manos de Iñaki manchadas de tinta azul. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.