VÍDEO | Se hacen pasar por robots en una feria tecnológica de Irán: "Los descubrieron cuando los vieron en el baño"

Para simular que eran robots humanoides los vistieron con ropa con unos y ceros y los maquillaron con pintura metálica. No te pierdas las curiosas imágenes en el vídeo principal.

En Kish, en Irán, se ha celebrado una feria tecnológica. Nacho García expone que este evento es puntero ya que, incluso, "había asistentes robots manejados por Inteligencia Artificial porque muchos han asegurado que, en realidad, eran personas disfrazadas".

Como se puede ver en las imágenes, esta suposición es real ya que, claramente, se puede ver que son un hombre y una mujer, maquillados y vestidos con trajes con ceros y unos, para simular que son robots. Además, ambos se movían de manera pausada como si lo fueran.

"Ese tiene más tripa que yo", señala Miki Nadal. "Si ese es un robot, Dora la Exploradora de la Puerta del Sol es de verdad", añade Dani Mateo. "Luego presentaron un robot de cocina y era Arguiñano", afirma, irónica, Cristina Pedroche.

El presentador de Zapeando expone que no le extraña que recurran a esto ya que todos los robots se caen. "Lo de los robots lo vendimos demasiado pronto", reflexiona. "Los descubrieron cuando los vieron en el baño", afirma Miki. "Estaban cambiando el aceite", apunta Nacho.

