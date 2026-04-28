Guillermo Fesser, sobre Colen Allen, sospechoso del atentado contra Trump: "Nadie había calculado que estuviera registrado en el hotel"

Guillermo Fesser explica que el sospechoso del atentado contra Trump "se había registrado en el hotel": "Esto hizo que tuviera una ventaja de estar 24 horas antes examinando todo el perímetro, viendo donde esconderse...".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio desde Estados Unidos para analizar el intento de atentado sobre Donald Trump y su gabinete en la cena de corresponsales. "Trump dice que el Servicio Secreto se portó de maravilla, se está reuniendo la jefa de su gabinete con ellos para saber qué medidas de seguridad toman en un año en el que deberá asistir muchos eventos multitudinarios porque, entre otros, se celebra el Mundial de Fútbol y los 250 años de la independencia de EEUU", explica Fesser.

Además, el periodista señala que "el hotel Hilton, al que señalaban al principio, ha sacado un comunicado en el que se lava las manos y en el que dice que actuó bajo protocolo de la Casa Blanca". Y es que "el hotel seguía abierto al público": "El Servicio Secreto dijo que no iba a revisar una a una las 1.100 habitaciones, además tiene a parte de este salón, otras salas en las que había, al mismo tiempo, otros eventos".

Fesser también recuerda que el sospechoso, Colen Allen, "se había registrado en el hotel": "Eso es lo que nadie había calculado, que el tipo que pudiera hacer el atentado estuviera registrado en el hotel". "Esto hizo que tuviera una ventaja de estar 24 horas antes examinando todo el perímetro, subiendo y bajando escaleras, viendo cuartos donde poder esconderse...", señala Guillermo Fesser, que lamenta que, "en general, que se cuele en un hotel en EEUU un tipo con armas que es cliente no es raro porque aquí la gente puede llevar armas". Y es que Fesser recuerda que "Nueva York aprobó hace un par de años una ley en la que si no entras en colegios, bares o edificios públicos puedes llevar tu pistola al aire".

"Lo difícil y raro de entender es que se cuele con armas en un Check Point de los Servicios Secretos", destaca Fesser, que resalta que "resto sí levanta serias dudas sobre el protocolo". Además, el periodista señala que "las grandes dudas se centran en que los testigos y asistentes de la cena dijeron que la seguridad era muy relajada, que solo pasaron un control y que a algunos ni siquiera les pidieran identificación": "Quizás porque les reconocían por la cara".

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