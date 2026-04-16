El fisioterapeuta Víctor Hernán comparte varios ejercicios para recuperar masa muscular, en vídeo

El fisioterapeuta comparte cuatro ejercicios muy sencillos en los que con solo un palo y una banda elástica podrás mejorar tu masa muscular en casa.

El fisioterapeuta Víctor Hernán visita Zapeando que ayudan a recuperar masa muscular. Para llevarlos a cabo tan solo hace falta un palo con una banda elástica atada.

Para el primer ejercicio, el fisioterapeuta señala que se debe pisar la banda elástica y pasar por detrás de la nuca. Los pies se deben colocar al ancho de los hombros. Por último, se debe hacer una sentadilla. "Realizáis tres series de 15 repeticiones de este ejercicio", indica. Este ejercicio permite activar el core y las piernas.

Con el segundo ejercicio se busca trabajar el bíceps, "para mejorar la tracción". De nuevo, se debe pisar la banda elástica y los pies deben estar al ancho de los hombros. Sin despegar los codos del cuerpo, se suben lentamente los antebrazos. Se pueden hacer varias series de unas diez o quince repeticiones.

En el siguiente ejercicio, se pisa la banda y se enrolla en el palo hasta que el palo llegue a la altura de la rodilla. Después, se flexiona ligeramente la rodilla y, seguidamente, se hace bisagra y se sube hasta sacar el pecho como se puede ver en el vídeo principal. Hernán recomienda apretar el glúteo al subir y, además, que el palo siempre este pegado a las piernas al subir.

En el último ejercicio, se debe pasar la banda elástica por la espalda y, como en el anterior, enrollarla en el palo hasta que llegue al pecho. Se abren los codos y se deben extender los brazos hacia delante. El fisioterapeuta indica que tanto la ida como la vuelta deben costar. Este ejercicio ayuda a trabajar el empuje y la estabilidad.

Hernán hace hincapié en la importancia de llevar a cabo estos ejercicios poco a poco, subiendo la intensidad. Como indica, "no debe haber dolor ejecutando estos ejercicios".

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