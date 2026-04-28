VÍDEO | Isabel Forner aconseja a Dani Mateo que se cambie el pelo: "Pincho da un mensaje que no quieres transmitir"

El presentador de Zapeando se ha cambiado el corte de pelo y la zapeadora no ha dudado en hacer sus comentarios sobre el nuevo estilo capilar de Dani.

Dani Mateo, hace unos días, cambió su peinado. María Gómez ha comenzado este martes Zapeando afirmando que "apoya muchísimo el proyecto capilar" del presentador del programa. Mateo aclara que el proyecto, en realidad, es de Óscar, el peluquero y estilista de Zapeando.

"Tengo una duda", plantea María: "¿Tu pelo es muy recto, muy tieso, muy duro o tiene cierto ricito?". "Si te lo dejas un poco con onda va a ser lo más cerca que esté Zapeando de Jacob Elordi", añade la zapeadora.

"¡No le mintáis!", responde Isabel Forner, "le queda mejor corto, lo siento". Nacho García, por su parte, afirma que su corte de pelo le queda bien, "pero para que se parezca a Jacob Elordi se tiene que subir encima a hombros".

Isabel dice que debería peinarse con la raya al lado, ya que con su pelo actual "pareces hombre lobo". Forner cree que le quedaría mejor un pelo más "tirando a cayetano". La zapeadora le explica que debe llevar el pelo un poco "deshecho, pero no así como pincho". "Pincho da un mensaje que no quieres transmitir", añade. "Feo no estás", concluye.

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