Aimar Bretos, sobre el estreno de 'La Noche de Aimar': "Serán entrevistas calmadas, para escuchar al otro y que se generen cosas bonitas"

'La Noche de Aimar' llega este miércoles a laSexta con su primer programa a las 23:00 horas. "Hay que ser importante en esta vida para que tu primer programa lleve tu nombre", le ha dicho Mateo, a lo que el periodista ha respondido: "Está siendo muy bonito".

Dani Mateo ha presentado en Zapeando a Aimar Bretos, quien ha acudido para hablar sobre el esperado estreno de su programa 'La noche de Aimar' en laSexta. Este nuevo espacio semanal se emitirá los miércoles tras El Intermedio y contará con entrevistas que buscan ser calmadas y atentas. En su primer episodio, contará con la participación de los actores Juan Diego Botto y José Sacristán. Aimar estará acompañado por Thais Villas, David Pastor Vico y Elvira Lindo, quienes contribuirán a crear entrevistas más corales. Además, se estrenará con Blanca Madura, una neuróloga que abordará temas poco convencionales.

"Mañana a las 23:00 horas llega el estreno más esperado de LaSexta: 'La noche de Aimar'. Este es un programa presentado por un referente del periodismo. Pero dejemos de hablar de mí y hablemos de ese estreno porque está con nosotros Aimar Bretos". Así ha recibido Dani Mateo al periodista en Zapeando. Porque el nuevo fichaje de laSexta ha acudido al plató para presentar el estreno de su programa, que arranca este miércoles.

Un nuevo programa semanal, todos los miércoles al terminar El Intermedio, con entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la televisión su esencia y personalidad. Y, para su primer día, 'La Noche de Aimar' contará con la presencia de "dos pedazo de actores", como Juan Diego Botto y José Sacristán . "Es un duelo de voces", asegura Mateo.

"Es un programa de entrevistas en el que aspiramos a que sean entrevistas con calma, que no quiere decir lentas. Serán entrevistas calmadas, en las que se escuche atentamente lo que dice el otro", ha explicado Aimar, que busca "que se generen cosas bonitas".

Y para conseguirlo, Bretos contará con "tres amigos": Thais Villas, David Pastor Vico y Elvira Lindo. Para entrevistar a "gente que vosotros ya conocéis, que todos conocemos ya; pero también, entrevistas a gente que todavía no conocemos y tenemos que conocer. Y es en esta segunda casuística cuando van a aparecer los tres para "hacer entrevistas más corales, para que sea una conversación". "Esta parte es un bombón. La verdad, me encanta esa parte del programa", ha reconocido Aimar Bretos.

La primera persona anónima será Blanca Madura, una de las neurólogas que más sabe del país sobre el pene. "Va a contestar lo que nunca nos atrevimos a preguntar", ironiza Mateo; aunque la realidad es que va a resolver hasta el debate de si es mejor hacer pis de pie o sentado. "Porque hay mil preguntas para hacerse sobre el pene", reconoce Btretos.

"Hay que ser importante en esta vida para que tu primer programa lleve tu nombre", ha continuado Mateo para acto seguido hacer una pregunta de esas que no se hacen, sobre el jefe de otra persona. "¿Cómo es de jefa Ana Pastor? Primera pregunta y ha dicho que te convenció para hacer el programa invitándote a un café en el centro de Madrid de 14 euros". "Bien, bien, bien. Es buena, tía". "Está siendo muy bonito. Sabes que para mí está siendo la primera vez de muchas cosas", ha sido su respuesta tras bromear con los colaboradores de Zapeando.

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