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VÍDEO | ¡Preparada para la Feria de Abril!: Mónica Cruz enseña a bailar sevillanas a Pilar Vidal

La bailarina enseña dos de los pasos básicos de este baile a la periodista para que pueda lucirse en cualquier fiesta. No te pierdas el paso a paso en el vídeo principal.

La bailarina enseña dos de los pasos básicos de este baile a la periodista para que pueda lucirse en cualquier fiesta. No te pierdas el paso a paso en el vídeo principal.

Pilar Vidal ha confesado que no puede ir a la Feria de Abril debido a que es alérgica a los caballos. A pesar de ello, desde Zapeando han querido que la colaboradora aprenda a bailar sevillanas para que pueda lucirse en cualquier otra fiesta, y, para ello, cuenta con una profesora de excepción: Mónica Cruz.

"Esto es nivelón, a mí no me las da cualquiera", afirma la periodista. Mónica pregunta Pilar si sabe algo sobre este baile. "Me han dicho eso de 'coge la manzana'", responde ella. "Olvídate, los brazos para otro día", le dice Cruz.

La bailarina le muestra qué debe hacer con sus pies. El siguiente paso que le enseña es el cruce. "Mónica es Félix Bolaños", le dice Virginia Riezu, para animarla. Cruz le dice que en tan poco tiempo no puede enseñarle cómo bailar sevillanas, pero le recomienda tener actitud.

La periodista hace caso a Mónica y decide jugar con su mantón para lucirse. Pilar se lleva un gran aplauso tanto de los zapeadores como del público. "Para la noche del 'Pescaíto' valdría", afirma Vidal.

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