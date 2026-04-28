'Un tío legal' resuelve varias dudas sobre las horas extraordinarias, en vídeo: "Si no quieres, no tienes por qué quedarte"

Los trabajadores suelen tener dudas con respecto a sus derechos en torno a las horas extra y el horario. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada visita Zapeando para responder a las cuestiones más habituales.

Zapeando recibe este martes al abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales gracias a su perfil 'Un tío legal', donde tiene más de un millón de seguidores. En sus vídeos, Ignacio comparte consejos sobre derecho laboral.

Una de las dudas más habituales entre los trabajadores tiene que ver con el horario y las horas extra: ¿nos pueden cambiar el horario de un día para otro? ¿Son obligatorias las horas extra? Ignacio indica que el trabajador debe conocer su horario con tiempo y que, además, si lo cambian debe ser con antelación, "normalmente unos cinco días".

El aviso "puede ser un WhatsApp, no hace falta que sea nada formal", añade. En cuanto a las horas extra, de la Calzada expone que cuando acaba nuestro horario "si no quieres, no tienes por qué quedarte".

"Las horas extraordinarias son voluntarias, lo dice el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores", indica el abogado. "Si a ti no te da la gana, porque no te las están pagando bien, porque no te las pagan, dices 'cuando me las pagues, hablamos'", explica.

El abogado indica que esas horas se deben pagar o se deben devolver. Estas horas extraordinarias se deben pagar como una hora ordinaria, aunque hay convenios que indican que estas pueden pagarse a un porcentaje más caro.

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