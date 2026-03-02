VÍDEO | Una farmacia de Alcoy hace su propia versión de 'Un beso' de Orquesta Nueva Línea: "Sin la receta no te doy eso"

La farmacia Penadés ha publicado en redes sociales un vídeo en el que cantan esta popular canción para que sus clientes tengan claro que no pueden vender ibuprofeno de 600 mg sin receta.

A la Orquesta Nueva Línea le han salido unos competidores: la farmacia Penadés de Alcoy. En el establecimiento han querido hacer su propia versión de 'Un beso', la canción que ha popularizado esta orquesta tinerfeña.

En su caso, su versión está adaptada a productos farmacéuticos ya que la han usado para advertir a sus clientes sobre qué medicamentos no pueden vender sin receta.

"Yo quiero que me des, ibuprofeno de 600 nada más", canta un cliente. "Sin la receta no te doy eso", responden las farmacéuticas. "De 400 ya si eso", añade. "Si eso, si eso", canta otro.

"A esa farmacia hay que ir, con receta y con mucho cachondeo encima", comenta Isabel Forner. "Había cortos nominados a los Goya bastante peor que esto", añade Quique Peinado, "y no lo digo de broma".

