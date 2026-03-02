VÍDEO | José Abellán, cardiólogo, explica la relación entre los colutorios antibacterianos y la hipertensión

El cardiólogo José Abellán explica en este vídeo por qué el uso continuado de colutorios antibacterianos provoca hipertensión y por qué ocurre incluso aunque no lo traguemos: "Es como lo de 'fumo, pero no me trago el humo'".

Hoy nos visita en Zapeando el cardiólogo José Abellán, que hace unos días hablaba en sus redes sobre la relación entre los colutorios antibacterianos y la hipertensión.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que no hace falta que nos traguemos el colutorio para que esto ocurra: "Es como lo de 'fumo, pero no me trago el humo'", señala.

El cardiólogo señala que esto "no pasa con todos", solo con los que tienen clorhexidina y una sustancia llamada cloruro de cetilpiridinio, o CPC, que usados habitualmente pueden causar aumento de la tensión arterial.

El motivo es que al reducir o matar las bacterias de la boca, se produce menos nitrito, que precisamente sirve para regular la presión arterial.

En este sentido, el experto recuerda que los colutorios "tienen sus indicaciones": "Es como un antibiótico, nadie lo toma de forma crónica a no ser que tenga una indicación muy clara".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.