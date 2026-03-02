El cardiólogo José Abellán da las claves para hacer correctamente una RCP: "Con esto salvas vidas"

José Abellán, cardiólogo, nos muestra en directo a hacer una correcta RCP, desde el momento en que alguien se desploma hasta que llega el 112. Además, explica cómo funcionan los desfibriladores que hay en algunos lugares públicos.

El cardiólogo José Abellán visita el plató de Zapeando para hablar de la relación entre colutorios e hipertensión o las señales que avisan de que podemos sufrir un infarto. Si finalmente esto llega, en el vídeo sobre estas líneas nos enseña cómo se haría una correcta reanimación cardio pulmonar, o RCP.

El experto señala que lo primero que debemos hacer si vemos que una persona se desploma es "asegurarnos de que estamos seguros", que a la hora de ayudar a la persona accidentada no corremos peligro.

Lo siguiente es tratar de llamar su atención y que reaccione. Si no responde, pedimos ayuda, ya sea a las personas de nuestro alrededor o llamando al 112 y dejándolo en manos libres.

Una vez hemos pedido ayuda, iniciamos la reanimación. Con una mano en la frente y dos dedos en el mentón le echamos la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea. De este modo podemos ver si respira, ya sea viendo el movimiento del pecho, notando su respiración en nuestra cara, o escuchándolo.

Si no respira, es momento de realizar la RCP. Para ello ponemos el talón de la mano en la línea entre los pezones, entrelazamos con la otra mano y con los brazos rectos por debajo de los hombros practicamos las compresiones torácicas al ritmo del 'Stayin' Alive' o 'La Macarena'. Respecto a la fuerza de la presión, el cardiólogo apunta que "prefiero que esté vivo con una cosilla rota". En este sentido, indica que tendríamos que comprimir "unos 5 o 6 centímetros".

Por otro lado, en muchos lugares públicos hay desfibriladores. Si lo usamos, solo paramos la RCP en el momento de la descarga. Una vez termina, seguimos con la reanimación hasta que el paciente responda o llegue el 112: "Con esto, salvas vidas", afirma el cardiólogo.

