Del Sindicato de Actores de EEUU
La hija de Teyana Taylor protagoniza el momento más tierno de los Premios SAG 2026, en vídeo
La actriz acudía a los premios con su hija Rue Rose como acompañante. La pequeña conseguía eclipsar a su madre en la alfombra roja e, incluso, daba una clase sobre cómo posar frente a los fotógrafos.
Este fin de semana se han celebrado los Premios SAG 2026. La actriz Teyana Taylor, protagonista de 'Una batalla tras otra', acaparaba todas las miradas no solo por su espectacular vestido. La actriz fue acompañada de su hija, Rue Rose, que lograba eclipsar a su madre.
Cuando Taylor posaba frente a la prensa, la niña no dudaba en agacharse para colocar la cola del vestido de su madre para que saliera perfecta en las fotos. Después, la pequeña posaba con su madre, demostrando que tiene un gran estilo para posar.
"La niña preocupada por cómo se viste la madre, el mundo al revés", señala Quique Peinado, "no le limpia los churretes a la madre porque no llegaba".
"Eso es lo bueno de tener hijos", afirma Nacho Garcia, "que llegan a una edad que ya los puedes poner a trabajar". "La Switch no es gratis", concluye Dani Mateo.
